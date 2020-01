Op 1 januari heeft de politie een vrouw met haar twee kinderen van drie en zeven jaar oud uit de handen van gijzelaars gered, meldt de politie woensdag. Een aantal van de verdachten maakt vermoedelijk deel uit van de rapscene in Amsterdam-Zuidoost.

De vrouw werd op 31 december 2019 met haar kinderen in Amsterdam-Noord ontvoerd naar een woning in Almere. Het lukte de vrouw om de politie te alarmeren, waarna een opsporingsonderzoek is gestart.

Nog vijf mannen en een vrouw in de leeftijd van 19 tot 28 jaar zitten vast. In totaal werden tien verdachten in het onderzoek aangehouden.

Bij de verdachten zijn in totaal vijf vuurwapens en 200.000 euro contact geld aangetroffen en in beslag genomen. De politie vermeldt de aanhoudingen nu pas in verband met het lopende onderzoek.