In Zuid-Limburg kleurden de straten woensdagochtend wit. Toch is het geen sneeuw uit een normaal buienfront: het winterse tafereel wordt veroorzaakt door 'industriesneeuw'. Roetdeeltjes hechten zich in de lucht aan de dichte mist en sneeuwen vervolgens uit, legt Diana Woei van Weerplaza uit aan NU.nl.

De straten in onder andere Landgraaf waren woensdagochtend bedekt onder een wit poederlaagje van een paar millimeter dik. "Er was afgelopen nacht veel bewolking en mist, waaraan de laaghangende deeltjes zich konden hechten", vertelt Woei. "Dat is vanochtend naar beneden gekomen."

De industriesneeuw blijft niet lang liggen, voorspelt Woei. "Her en der kan de poederlaag nog wel blijven liggen, maar de vochtige lucht en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het grootste gedeelte in de loop van de dag weer smelt."

Deze vochtige lucht zorgt ervoor dat er de komende tijd geen sneeuw wordt verwacht in het land. "Wel is er kans op mist, en in combinatie met de lagere temperaturen de komende dagen veroorzaakt dat rijp, wat in de ochtend voor een winters tafereel zorgt."