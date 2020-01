Een rapport over seksueel misbruik en aangiftebereidheid bij Jehova's getuigen mag gepubliceerd worden, heeft de rechter donderdag bepaald. Jehova's waren naar de rechter gestapt om de publicatie van de Universiteit Utrecht (UU) te voorkomen.

"Volgens de rechter zou een afwijzing van publicatie de vrijheid van meningsuiting beperken", schrijft een Trouw-verslaggever op Twitter. Daarnaast weegt ook mee dat het "niet gaat om een willekeurig onderzoek, maar een gewenst onderzoek naar een maatschappelijk belangrijk onderwerp".

Het kort geding vond op verzoek van de Jehova's getuigen achter gesloten deuren plaats. Bij het bespreken van de bezwaren van de Jehova's getuigen zou het rapport zodanig worden besproken, dat het rapport in feite al openbaar zou worden, meldt Het Parool.

Donderdag lekte het AD voor de uitspraak van de rechter al de inhoud van het rapport. Volgens de krant wordt er in het onderzoek geconcludeerd dat Jehova's getuigen "een ernstig probleem" hebben wat betreft seksueel misbruik. Ook zouden zij beschuldigingen hierover niet of met tegenzin melden aan de politie.

Er zou volgens de onderzoekers verscherpt staatsonderzoek nodig zijn, omdat de jehova's een gesloten gemeenschap zijn.

Tweede Kamer drong aan op onderzoek

De gemeenschap was naar de rechter gestapt omdat het rapport van de Universiteit Utrecht volgens de Jehova's getuigen "wetenschappelijk en feitelijk onjuist en lasterlijk en zeer beledigend" is. Het onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, richt zich onder meer op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik.

De Tweede Kamer had voor de zomer van 2018 aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg het kerkgenootschap in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.