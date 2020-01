Na jaren stilte in de zaak rond de vermissing van Tanja Groen is de politie woensdag begonnen met een zoekactie op een kerkhof in Maastricht. Wat weten we over haar plotselinge verdwijning in 1993?

Tanja Groen, destijds achttien jaar, is pas net begonnen aan een studie gezondheidswetenschappen in Maastricht als ze op mysterieuze wijze verdwijnt.

Op 31 augustus 1993 gaat Groen met studiegenoten naar een feestje van studentenvereniging Circumflex in het centrum van Maastricht. Ze doet mee aan de ontgroening, die op deze avond wordt afgesloten.

Ze woont op dat moment op kamers in Gronsveld, dat op 25 minuten fietsen van het centrum van de stad ligt. Het is middernacht als Groen, gekleed in een spijkerbroek, een roze T-shirt en een jack, de beslissing neemt om in haar eentje van het feestje te vertrekken.

Na middernacht wordt niets meer van haar vernomen. Ook haar fiets wordt nooit meer teruggevonden.

De politie is woensdag een zoekactie op een kerkhof in Maastricht gestart in verband met de verdwijning van Groen. (Foto: Pro Shots)

Zoektochten in de Maas

Sinds 1993 zijn er, na honderden tips, meerdere onderzoeken geweest naar de mysterieuze verdwijning van Groen. Zo zoekt een duikteam in 2012 verschillende keren in de Maas. Dit onder leiding van een oud-rechercheur en na tips van paragnosten, wat tot enig onbegrip leidt.

Bij deze zoektocht wordt onder meer een fiets gevonden, die volgens de oud-rechercheur van Groen was. Ook worden er buizen gevonden waarop sporen van de studente zouden zitten.

De politie maakt later bekend dat de opgedoken fiets van een ander merk is en dat het framenummer en de postcode die erop moeten staan ontbreken.

Botten gevonden op een akker in Gronsveld

Twee jaar later vindt een wandelaar botten op een akker in Gronsveld. Omdat dit het dorp is waar Groen op kamers woonde, wordt als snel de link met haar gelegd. Het DNA blijkt na maandenlang onderzoek echter niet met dat van Groen overeen te komen.

De zaak-Groen blijft al die jaren "onder de aandacht" van de politie, maar het blijft stil. Tot woensdag, wanneer de politie Limburg deelt dat afgelopen najaar een tip is ontvangen die informatie bevat over de plek waar het lichaam mogelijk begraven ligt.

Het graf wordt woensdag opengemaakt om te bekijken wat er, naast het stoffelijk overschot van een man, in het graf ligt. Mochten de stoffelijke resten van een vrouw worden gevonden, zal het Nederlands Forensisch Instituut hier verder onderzoek naar doen.

De overleden man in het graf is op 1 september 1993 begraven. Mogelijk is de vermiste Groen, die in de nacht ervoor verdween, eerder in dat vers gedolven graf gelegd, zegt het Openbaar Ministerie.

De resultaten van een eventueel DNA-onderzoek kunnen nog enkele weken op zich laten wachten, aldus de politie.