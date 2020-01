Een zoekactie op de begraafplaats van de rooms-katholieke kerk in de Maastrichtse wijk Heugem heeft woensdag niet tot een doorbraak geleid in de zaak rond de verdwijning van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen.

Forensisch onderzoekers van de politie openden een graf waarin Groen volgens een tipgever mogelijk begraven zou liggen. In het graf zijn echter geen botresten van een andere persoon gevonden, meldt de politie.

"Helaas constateren we dat we niks hebben gevonden. De informatie was zodanig dat we er wel vanuit gingen, maar dit bleek niet juist te zijn", zegt Bob Willemse van het coldcaseteam van de politie Limburg. "We gaan verder met het onderzoek en kunnen over de tip niks zeggen."

"Voor de familie is dit verschrikkelijk", zegt misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die optreedt als woordvoerder van de familie en ter plaatse is. "De aanwijzingen waren zo concreet dat de politie dit niet mocht negeren."

OM dacht aanvankelijk dat Groen in vers gedolven graf zou zijn gelegd

De zoekactie werd woensdag om 8.00 uur gestart naar aanleiding van informatie die het coldcaseteam van de politie Limburg in het najaar ontving over de plek.

Het opengemaakte graf is van een man die daar op 1 september 1993 begraven is. Het Openbaar Ministerie dacht aanvankelijk dat Groen mogelijk de nacht daarvoor in het vers gedolven graf zou zijn gelegd; de destijds achttienjarige studente verdween namelijk in de nacht van 31 augustus op 1 september van dat jaar.

De begraafplaats was wegens het onderzoek heel de dag gesloten voor publiek.

Groen fietste alleen naar huis na feestje

De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken geweest naar de verdwijning van Groen. Zo werd in 2012 tevergeefs in de Maas gezocht en volgde twee jaar later een onderzoek naar botresten die waren gevonden op een akker in Gronsveld, het dorp waar Groen ten tijde van haar verdwijning een kamer had.

Groen studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Ze verdween spoorloos nadat ze op 31 augustus 1993 naar een feestje was geweest met medestudenten. Die nacht besloot ze in haar eentje naar huis te fietsen. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Groen droeg een spijkerbroek, een roze T-shirt en een jack.