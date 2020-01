De politie is woensdag om 8.00 uur een zoekactie gestart op het kerkhof aan De Beente in Maastricht in verband met de verdwijning van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Het Openbaar Ministerie beschouwt de zaak als een coldcasezaak, een onopgelost levensdelict.

Het coldcaseteam van de politie Limburg ontving afgelopen najaar een tip die informatie bevatte over de plek waar het lichaam van Groen mogelijk begraven ligt. Dit leidde volgens de politie naar een graf op de begraafplaats van de Katholieke Kerk Heugem.

Forensische onderzoekers zullen het betreffende graf woensdag openmaken en bekijken wat zich in het graf bevindt. In het graf ligt een overleden man begraven. Volgens de politie hebben zowel deze man als de nabestaanden van deze man niets met de verdwijningszaak te maken. Deze nabestaanden hebben vrijwillig hun medewerking verleend aan het onderzoek.

Mochten de stoffelijke resten van Groen worden gevonden, zal het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) hier verder onderzoek naar doen. De resultaten hiervan kunnen dan nog enkele weken op zich laten wachten, aldus de politie.

Ouders van Groen eerder al geïnformeerd over zoekactie

Corrie en Adrie Groen, de ouders van Tanja, zijn deze week geïnformeerd over de zoekactie, laten de ouders in een mededeling aan de media weten. Volgens de ouders bestempelt de politie de ontvangen tip als "zeer serieus".

Volgens Corrie Groen heeft de onzekerheid over het lot van haar dochter haar en haar man nog elke dag bezig. "Wij zouden heel opgelucht zijn als aan deze onzekerheid nu een einde komt en we onze dochter thuis kunnen brengen."

Adrie Groen: "Het is voor ons heel spannend. Wij hopen dat we eindelijk, eindelijk antwoord krijgen op onze vragen. Alles is beter dan de twijfels en de onzekerheid waarmee we al zo lang leven."

Groen fietste alleen naar huis na feestje

De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken geweest naar Groen, die achttien jaar was toen zij verdween. Zo werd in 2012 tevergeefs gezocht in de Maas en volgde twee jaar later een onderzoek naar botresten die waren gevonden op een akker in Gronsveld, waar Groen destijds een kamer had.

Groen studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. Zij verdween van de aardbodem nadat ze op een feestje was geweest met medestudenten op 31 augustus 1993. Die nacht besloot ze in haar eentje naar huis te fietsen. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Groen droeg een spijkerbroek, roze T-shirt en een jack.

Het onderzoek op het kerkhof gaat volgens de politie de hele dag duren. Gedurende het onderzoek is de begraafplaats niet toegankelijk voor publiek.