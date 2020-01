Bij een brand in een verzorgingshuis in Muiderberg (Noord-Holland) is dinsdagavond een bewoner overleden, meldt de politie Gooi en Vechtstreek.

De brand brak rond 21.30 uur uit. Bewoners van woonzorgcomplex Amaris Florisberg werden geëvacueerd en ook omwonenden moesten tijdelijk hun huizen verlaten.

De brandweer had het vuur rond 22.30 uur onder controle, waarna iedereen weer terug kon keren naar haar of zijn woning.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Naar beide zaken heeft de politie een onderzoek ingesteld.