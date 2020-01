In Rosmalen heeft de politie dinsdag schoten gewisseld met een man die zich in een woonhuis op de Schoolstraat in Rosmalen verschanst. Volgens de politie heeft hij een automatisch vuurwapen.

De politie kan de identiteit van de man niet bevestigen, maar onder meer Omroep Brabant meldt dat het gaat om Joey D.. Hij is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot vijftien en een half jaar cel voor de moord op zijn oom in 2014, maar de 27-jarige man houdt vol onschuldig te zijn.

Momenteel omsingelen zo'n dertig agenten en een arrestatieteam het woonhuis. Woordvoerder Imca van Dijk van de politie Oost-Brabant zegt dat er eerder op de dag "over en weer geschoten" is, maar dat er sindsdien geen schotenwisselingen plaats hebben gevonden.

Op de locatie zijn onderhandelaars van de politie aanwezig. Zij zouden onder meer met een megafoon proberen de man te overtuigen zich over te geven.

De schietpartij ontstond volgens de politie toen het arrestatieteam de man vanochtend in wilde rekenen, vermoedelijk omdat hij zijn straf niet wil uitzitten.

Advocaat: 'Kom in je onderbroek naar buiten'

In een interview met het Eindhovens Dagblad zegt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers dat hij een sms van D. heeft ontvangen, waarin staat "ik heb niet geschoten".

De advocaat heeft hierna niets meer vernomen van D., maar stuurde terug dat hij het beste in zijn onderbroek naar buiten kan: "Want als zo'n arrestatieteam binnenkomt, dan gaat dat niet zachtzinnig", zegt hij tegen het Eindhovens Dagblad.

De advocaat laat ook weten dat hij in cassatie gaat tegen het vonnis van het hoge beroep. D. werd veroordeeld voor de moord op zijn 49-jarige oom Martie Heesbeen. Hij zou volgens het Hof zijn oom met voorbedachte rade doodgeschoten hebben op het moment dat het slachtoffer zijn hond uitliet.

Kinderdagverblijf is geëvacueerd

Op Twitter schrijft de politie dat er uit voorzorg mensen uit hun woning en bedrijf zijn gehaald in de omgeving. Ook zijn er kinderen uit een opvang naar een andere plek overgebracht.