De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft dinsdagmiddag het deelrapport van hoogleraar Sidney Dekker gepubliceerd dat werd opgemaakt na de crash van een Boeing 737-800 van Turkish Airlines op Schiphol in 2009.

In een reactie benadrukt de OVV dat volgens eerdere gebruiken deelrapporten niet werden gepubliceerd, "maar omdat er de afgelopen dagen vragen zijn gerezen over de betreffende deelstudie, heeft de Raad deze alsnog gepubliceerd".

Het incident kwam opnieuw onder de aandacht na berichtgeving door The New York Times. De Amerikaanse krant zegt bewijzen te hebben dat het niet functioneren van een automatisch systeem in het Boeing-toestel werd genegeerd, en de OVV het kritische rapport daarover expres uit de publiciteit hield na druk vanuit de Verenigde Staten.

Volgens de OVV is het deelrapport te zien in het eindrapport en daarmee "volledig transparant". De studie uit 2010 laat "duidelijk zien" dat de hoofdverantwoordelijkheid voor het neerstorten bij Boeing ligt. Zo wordt het falen van het systeem aan boord aangehaald en de manier waarop de Amerikaanse vliegtuigbouwer omging met eerdere waarschuwingen.

Ook het niet ingrijpen om de systeemfout te corrigeren komt aan bod, aldus de OVV. Het onderzoeksorgaan vindt dat de conclusies gebruikt moeten worden in het nog lopende onderzoek naar de Boeing 737 MAX-toestellen.

Eerder op de dag deed oud-voorzitter van de OVV, Pieter van Vollenhoven, soortgelijke uitspraken en ontkende hij dat het rapport over de crash is aangepast na druk van de VS.

'Crash toont overeenkomsten met ongelukken 737 MAX-toestellen'

De Boeing 737-800 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 vlak voor de Polderbaan bij Schiphol neer. Negen mensen kwamen daarbij om het leven en 120 anderen raakten gewond.

The New York Times stelde eerder op basis van bewijzen dat de krant in handen kreeg, dat er grote overeenkomsten zijn tussen die crash en de twee crashes van de opvolger van het toestel, de 737 MAX. Dat toestel staat aan de grond na twee noodlottige ongelukken in Indonesië en Ethiopië.