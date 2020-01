In Rosmalen verschanst een man die op agenten geschoten zou hebben zich in een woonhuis op de Schoolstraat, meldt de politie. Bij de schietpartij zijn geen gewonden gevallen.

Volgens onder meer Omroep Brabant gaat het om een 27-jarige man die nog een straf moet uitzitten. De politie wil hier nog niets over bevestigen. Hij zou op agenten geschoten hebben, die daarna terugvuurden.

"Er is een man die in zijn woning zit die aangehouden moet worden en er zijn schoten gelost. Wij zijn ter plaatse om te kijken hoe het verder moet", zegt woordvoerder Imca van Dijk van politie Oost-Brabant. Ze voegt toe dat de Schoolstraat is afgezet.

Op Twitter schrijft de politie dat er uit voorzorg mensen uit hun woning en bedrijf zijn gehaald in de omgeving. Ook zijn er kinderen uit een opvang naar een andere plek overgebracht.

Zo'n dertig agenten zouden de omgeving van het woonhuis hebben omsingeld. Onderhandelaars en een arrestatieteam zijn ingezet.

Verschillende media schrijven dat het zou gaan om Joey D., die dinsdag in hoger beroep is veroordeeld tot vijftien en een half jaar cel voor de moord op zijn oom in 2014. Dit kan nog niet bevestigd worden.