De Koninklijke Marechaussee heeft in samenwerking met de Franse autoriteiten vier Nederlanders opgepakt op verdenking van mensensmokkel, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. De mannen maken vermoedelijk deel uit van een netwerk dat zo'n zevenhonderd personen via koelwagens en boten naar Engeland heeft gesmokkeld.

Voor de overtocht betaalden de migranten ongeveer 5.000 euro. Volgens de Franse autoriteiten hebben de mensensmokkelaars bij elkaar zo'n 4 miljoen euro verdiend.

De Fransen kwamen in het onderzoek twee Nederlandse kentekens tegen. Met deze kentekens kwamen ze een belangrijk deel van het netwerk op het spoor, dat gevestigd bleek te zijn in Den Haag. Een eetgelegenheid in de hofstad werd vermoedelijk als vaste ontmoetingsplaats gebruikt voor leden van het netwerk en personen die naar Engeland gesmokkeld wilden worden.

De vier mannen in de leeftijd van 36 tot 51 jaar zijn aangehouden in Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel. Twee van hen zouden een faciliterende rol hebben gespeeld bij de mensensmokkel vanuit Frankrijk. Zij worden aan Frankrijk overgeleverd, waar dinsdag nog meer aanhoudingen zijn verricht.

De twee andere mannen worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. Zij worden in Nederland berecht.