De politie heeft dinsdagmiddag doorzoekingen gedaan in vier woningen in het strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Er zijn twee verdachten aangehouden, meldt het OM.

In Haarlem is een 75-jarige man aangehouden op verdenking van het bezit van kinderporno. In Hengelo is een 32-jarige man opgepakt vanwege het voorbereiden van seksueel misbruik bij kinderen.

Ook in Arnhem en Lelystad zijn huizen doorzocht voor bewijsmateriaal. Mobiele telefoons, computers en USB-sticks zijn in beslag genomen.

De pedofielenvereniging Martijn werd in 2014 verboden omdat de organisatie seksueel contact tussen kinderen en volwassenen bagatelliseerde, wat volgens de Hoge Raad in strijd is met de openbare orde.

In december kwam de vereniging weer in opspraak, omdat oud-leden de vereniging mogelijk hebben voortgezet. Tegen twee prominente oud-leden van de organisatie is aangifte gedaan.

De twee mannen zetten zich volgens RTL Nieuws volop in voor de legalisatie van seks tussen volwassenen en kinderen. Zo zou er een besloten e-maillijst bestaan waarin tips over kindermisbruik worden gedeeld.