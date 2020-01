Het lijkt erop dat deze winter "als een nachtkaars uitgaat". Ook de weersverwachtingen voor februari laten "totaal geen signalen van enige kou van betekenis zien", zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza.

Tot op heden verloopt de meteorologische winter, die van 1 december tot 1 maart duurt, zachter dan normaal. Afgaande op het Europese weermodel komt daar de komende vijf weken geen verandering in.

"Voorlopig zijn we niet verlost van de westelijke luchtstroming. Storingen vanaf de oceaan blijven onze kant opkomen en dat is niet wat je nodig hebt voor een langdurige koude winterperiode, daarvoor moet de wind uit het oosten komen, liefst in combinatie met een hogedrukgebied", vertelt Klaassen.

De weerman constateert dat de temperatuurkaarten van het Europees Centrum de rest van de winter rode vlekken laat zien. "Een te warme blob of bel noemen we dat. Voor lage temperaturen zijn blauwe vlekken nodig." De Amerikaanse weermodellen laten volgens hem soortgelijke temperatuurverwachtingen zien.

103 Het is een winter van niks: dit is nodig voor een strenge winter

Dag met sneeuw is nog mogelijk

Klaassen had er begin januari al een hard hoofd in wat betreft een periode van écht winterweer. Ook toen wees geen enkel signaal er volgens hem op dat Koning Winter zich nog zou laten zien, al moesten op dat moment nog de nodige slagen om de arm worden gehouden. Dat hoeft nu niet meer.

Overigens is volgens de meteoroloog niet uitgesloten dat we in Nederland nog sneeuw of dagen met nachtvorst krijgen. "Van dag tot dag kan het weer nog variëren, maar echt een consistente opbouw naar een langdurige koude wintersituatie zit er niet in." Daarvoor is het momenteel ook in Oost-Europa te warm, concludeert hij.