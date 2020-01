Kinderen zouden op school pas op leerniveau moeten worden ingedeeld als ze rond de vijftien jaar zijn, stellen meer dan tien partijen uit het onderwijs dinsdag in een rapport met als titel: De toekomst van ons onderwijs. Op die manier moet de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs gewaarborgd blijven.

Nu moeten kinderen de keuze voor het vmbo, havo of vwo al maken op elf- of twaalfjarige leeftijd, maar dat is volgens de onderwijsorganisaties te vroeg, omdat dat nadelig zou zijn voor grote groepen kinderen.

De leeftijd van vijftien jaar ligt echter niet helemaal vast. "Leerlingen stromen door wanneer ze daar aan toe zijn", staat in het rapport, geschreven door onder meer de VO-raad, de Landelijke Studentenvakbond, de Vereniging Hogescholen, het LAKS, de PO-Raad en de MBO Raad.

De organisaties willen dat leerlingen bepaalde vakken op een hoger niveau kunnen volgen dan vakken waar kinderen minder getalenteerd in zijn. "Deze veranderingen zorgen ervoor dat we leerlingen meer uitdagen en zij langer gemotiveerd blijven, minder blijven zitten en meer positieve leerervaringen opdoen."

Ook zorgt het ervoor dat kinderen met verschillende achtergronden langer bij elkaar in de klas zitten.

Minister Arie Slob (Onderwijs) deelt de wens om iets aan de vroege selectie te doen, maar hij wil niet alle kinderen op hun vijftiende een schooladvies te geven. "We moeten ons realiseren dat dit voor sommige kinderen goed is, anderen hebben er juist baat bij om sneller op vmbo, havo of vwo te beginnen", laat Slob in een reactie weten. "Daarom is het belangrijk dat alle kinderen een brugklas kunnen kiezen die bij ze past."

Peuters moeten ook eerder naar school

De onderwijspartijen zien wel dat als het nieuwe systeem wordt ingevoerd, leerlingen beter moeten worden begeleid bij de keuzes die ze maken, zodat ze goed weten "waar hun talenten en passies liggen".

Ook zouden peuters eerder naar de Voorschoolse Educatie moeten worden gestuurd. Nu gebeurt dat nog op de leeftijd van 2,5 jaar. "Hoe jonger het kind is waarin wordt geïnvesteerd, hoe meer profijt het kind en de samenleving daarvan hebben", schrijven de organisaties.

Totdat kinderen zes jaar zijn zouden zij veel moeten spelen, omdat een kind met spelen zich zo volledig mogelijk ontwikkelt.

'Laat scholen in de regio meer samenwerken'

Om ervoor te zorgen dat leerlingen zich uiteindelijk beter kunnen ontwikkelen, zouden de verschillende scholen in de regio, overheden, bedrijven en maatschappelijke instellingen beter moeten samenwerken.

Daarnaast pleiten de organisaties ook voor simpelere regelgeving. "Liever een paar harde afspraken die voor iedereen gelden, dan een oerwoud aan uitzonderingen en een lappendeken aan speciale bepalingen."