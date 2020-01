Voor het eerst deze winter is er matige vorst gemeten in Nederland. Op het Limburgse weerstation Beek bij Maastricht was het in de nacht van maandag op dinsdag -5,4 graden Celsius, meldt Weerplaza dinsdag.

Koud is het deze winter nog amper geweest. De laatste keer dat het matig vroor, was volgens Weeronline op 31 januari 2019. In Oost-Groningen werd toen een temperatuur van -9 graden gemeten.

Meteorologen spreken van matige vorst als het tussen de -5 en -10 graden is. Tussen de -10 en -15 graden is er sprake van strenge vorst en bij een temperatuur van onder de -15 gaat het om zeer strenge vorst.

Het vroor deze winter wel al eerder in Nederland. Zo daalde het kwik op 1 december in Twente en op 28 december in Heino en Hupsel naar -4,1 graden. Op 1 januari werd opnieuw in Hupsel -4,9 graden gemeten en gaf de thermometer op vliegbasis Woensdrecht op 20 november een temperatuur van -4,7 graden aan. In al deze gevallen was echter sprake van lichte vorst (tussen de 0 en -5 graden).

Volgens Weerplaza kan het de komende nachten op meerdere plaatsen een graadje gaan vriezen. De schaatsen kunnen desalniettemin in het vet blijven, want van significante ijsgroei zal geen sprake zijn, aldus de weerdienst.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Woensdag 8° 2° ZW 2 Donderdag 6° 0° O 2 Vrijdag 3° -2° Z 2 Zaterdag 7° 0° Z 3 Zondag 9° 5° ZW 5