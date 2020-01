De negen inmiddels volwassen kinderen van 'Ruinerwold-vader' Gerrit Jan van D. zijn van hun vrijheid beroofd en hebben geen enkele kans gehad om de wereld zelf te ontdekken, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag voor de rechtbank in Assen.

Zowel de vader als klusjesman Josef B. wordt vervolgd voor het tegen hun wil vasthouden van kinderen van Van D. Dit zou volgens het OM al vanaf de geboorte van het oudste kind in 1989 hebben plaatsgevonden.

Volgens de officier van justitie was het evangelie van de vader en van B. een figuurlijk "slot op de deur". De kinderen werden met een camerasysteem in de gaten gehouden, zo is betoogd voor de rechtbank.

De oudste drie kinderen mochten wel naar buiten en zij waren wel ingeschreven in de gemeente, maar hen werd verboden te praten over hun jongere broertjes en zusjes. Zij waren volgens het OM evengoed opgesloten, omdat ze bang werden gemaakt en werden gedwongen te leven volgens de geloofsovertuiging van de twee verdachten in de zaak.

In het kort Josef B. ontkent dat hij kinderen van vrijheid heeft beroofd

OM stelt dat kinderen zijn mishandeld en bang voor buitenwereld zijn gemaakt

Twee van hen zijn volgens justitie seksueel misbruikt

Vader van kinderen niet aanwezig door gevolgen van hersenbloeding

Klusjesman noemt vervolging een 'heksenjacht'

B. noemt de vervolging echter een "heksenjacht" en heeft in een geagiteerde reactie gezegd dat andere niet-gelovigen moeilijk kunnen oordelen over wat heeft plaatsgevonden. "Ik heb een rein geweten. Ik heb niemand van vrijheid beroofd."

Uit de dagboeken van de kinderen is gebleken dat er sprake was van ernstige mishandelingen. Slaan, schoppen en in een ijsbad zitten was aan de orde als ze zich niet volgens de regels gedroegen. Als ze contact met derden zouden hebben, zo schetst het OM, zou volgens de vader "een slechte geest hun lichaam binnendringen". Gebeurde dit, dan werden de kinderen in een kamer opgesloten en mochten ze bij wijze van zuivering soms alleen water drinken.

"Een van de kinderen mocht in 2001 in Staphorst, vanaf twaalfjarige leeftijd, al niet meer bij de familie zijn. Hij verbleef in een caravan ergens anders op het land. Daarna zat hij een hele zomer in een hondenhok in een schuur."

53 Drone filmt Drentse boerderij waarin gezin jaren verborgen zat

'B. was hun gezicht in de buitenwereld'

De rol van klusjesman B. was hierbij volgens het OM essentieel. "Hij was hun gezicht in de buitenwereld en regelde alles zodat zij verborgen konden blijven", aldus de officier van justitie.

De advocaat van B., Yehudi Moszkowicz, heeft tevergeefs geprobeerd de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te laten schorsen. Zo betoogt hij dat de kinderen konden gaan wanneer ze wilden en dat de tenlastelegging juridisch gezien onjuist is.

De rechtbank is hier niet in meegegaan: het is volgens de rechters voldoende duidelijk dat er ernstige bezwaren zijn tegen de voorlopige vrijlating van de man.

OM: Twee kinderen seksueel misbruikt

Twee van de kinderen zijn volgens het OM tussen hun twaalfde en vijftiende seksueel misbruikt. Zo is beschreven dat de vader dacht dat de "geest van hun moeder in hen zat". In zijn dagboek noemde hij een van die misbruikte kinderen ook wel 'prime mother'.

Van D. was zelf niet aanwezig door de gevolgen van een hersenbloeding in 2016. Er zal onderzoek plaatsvinden naar of en hoe hij verhoord kan worden en daaruit moet ook blijken of hij wel terecht kan staan.

De buitenkant van de boerderij in Ruinerwold. (Foto: Pro Shots)

Deel van kinderen eerder al gevlucht

De vader en de zes jongste kinderen zijn in 2010 naar Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg. In de jaren voor de verhuizing zijn de drie oudsten de situatie al ontvlucht. De moeder van de kinderen is in 2004 overleden. Over haar is zeer weinig bekend.

De zaak gaat over drie maanden weer verder met opnieuw een niet-inhoudelijke zitting.