We beginnen nu met de vrijheidsberoving. Het oudste kind van Gerrit Jan van D. is in 1989 geboren. De jongste zes zijn nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. "Zij leefden vanaf hun geboorte in afzondering." De oudste drie kinderen mochten niet spreken over het bestaan van hun broertjes en zusjes, zo zegt het OM. De kinderen moesten stil zijn, zodat de buren niet zouden merken dat ze er waren.