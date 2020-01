De samenvatting van deze ochtend in de Ruinerwold-zaak. Het OM vervolgt Josef B. en de afwezige Gerrit Jan van D. voor de vrijheidsberoving van de negen inmiddels volwassen kinderen van laatstgenoemde verdachte. De kinderen zou zijn verteld dat de buitenwereld slecht was. Alleen de drie oudsten mochten naar buiten en mochten niet vertellen over het bestaan van hun jongere broertjes en zusjes.



Het OM spreekt van mishandelingen: slaan, schoppen, de keel dichtknijpen en in een ijsbad zitten. Ook zouden kinderen, als ze 'werden bezeten door een slechte geest', afgezonderd worden van de rest. De kinderen straften ook elkaar, zo blijkt onder meer uit hun dagboeken en verklaringen. Daarbij zijn volgens het OM twee van de kinderen misbruikt tussen hun twaalfde en hun vijftiende.



Van D. heeft een hersenbloeding gekregen in 2016 en is daarom nu niet aanwezig. Het is de vraag of hij wel terecht kan staan en daarom wordt in het Pieter Baan Centrum (PBC) neurologisch onderzoek gedaan.



Josef B. ontkent dat hij iets strafbaars heeft gedaan en wijst op de vrijheid van geloofsovertuiging. Zijn advocaat probeert zijn voorlopige hechtenis dan ook te laten schorsen.