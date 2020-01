Het Openbaar Ministerie (OM) en andere partijen, zoals de FIOD en de douane, hebben criminelen vorig jaar 261 miljoen euro afhandig gemaakt. Dit geld is verkregen door dure spullen van criminelen af te pakken en gaat naar de schatkist.

De opbrengst betekent een stijging ten opzichte van 2018, toen het incassoresultaat 171 miljoen euro was. Dat heeft het functioneel parket van het OM dinsdag bekendgemaakt.

"De omvang van het totaal afgepakte criminele vermogen is groter dan de incasso van ruim 261 miljoen euro", beklemtoont landelijk afpakofficier Janneke de Smet-Dierckx. "Er is afgelopen jaar in totaal ook voor honderden miljoenen naar de Belastingdienst gegaan, of het is ten goede gekomen aan andere slachtoffers. Die bedragen zitten niet in de incasso van ruim 261 miljoen."

Ook zijn drugs die zijn afgepakt in de diverse havens nog niet in dit bedrag meegeteld. "Wanneer je kijkt wat er totaal aan crimineel vermogen uit de markt is gehaald, dan kom je op zo'n 2 à 3 miljard euro. En dat is nog een voorzichtige schatting."

Openbaar Ministerie gaat zijn beleid verder verbreden

Het Openbaar Ministerie gaat zijn beleid de komende tijd nog verder verbreden. Directeur Hans van de Vlist van de FIOD, die intensief met het OM samenwerkt voor dit dossier, wil het criminelen moeilijk maken om met hun winsten aankopen of overboekingen te doen. "We willen niet dat criminele geldstromen in het financiële stelsel terechtkomen."

Dat betekent ook dat van verdachten van ondermijnende criminaliteit een centraal vermogensdossier aangelegd zal worden. "In die scripts moeten we kijken naar welke financiële sporen een container met cocaïne heeft achtergelaten", legt De Smet-Dierckx uit. "Het geld gaat niet allemaal naar het buitenland, maar wordt ook witgewassen binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). Als ze dat goed hebben gedaan, klopt de boekhouding, maar is het logisch wat we zien? Het valt pas op als je echt goed gaat kijken."

In het nationaal plan tegen witwassen is aangekondigd dat de samenwerking met poortwachters als banken geïntensiveerd zal worden. Verder wordt gekeken naar nieuwe wetgeving, ook in Europees verband.