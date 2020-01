Het tekort aan geneesmiddelen is in 2019 nagenoeg verdubbeld, dat blijkt uit een inventarisatie van apothekersorganisatie KNMP.

KNMP spreekt van een tekort wanneer een geneesmiddel minimaal veertien dagen landelijk niet verkrijgbaar is. In 2018 was er 769 keer sprake van een tekort, in 2019 waren er 1492 tekorten.

Er was vooral tekort aan crèmes, zalven en lotions voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en medicijnen tegen maagklachten. Deze tekorten sprongen in het oog omdat ze door een grote patiëntengroepen worden gebruikt.

De tekorten worden onder meer veroorzaak door problemen met productie, distributie en kwaliteit. Maar, zo beargumenteert de KNMP, Nederland is vanwege lage prijzen voor fabrikanten en relatief laag inwoneraantal ook geen populaire afzetmarkt voor medicijnenproducenten.

In november meldde Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) dat apotheken en groothandels voortaan grotere voorraden moeten aanleggen om tekorten te voorkomen. De apothekersorganisatie onderschrijft dat plan, maar ziet ook graag dat er meer medicatie in Europa wordt geproduceerd. Volgens de KNMP zijn we nu te afhankelijk van medicijnproductie uit verre landen zoals China en India.