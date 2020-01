De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou onder druk van de Verenigde Staten een rapport hebben afgezwakt over de crash in 2009 van een Boeing 737-800 van Turkish Airlines bij Schiphol. Dat meldt de Amerikaanse krant The New York Times maandag. De OVV ontkent de beschuldigingen.

De Boeing 737-800 van Turkish Airlines stortte op 25 februari 2009 vlak voor de Polderbaan bij Schiphol neer. Negen mensen kwamen daarbij om het leven en 120 anderen raakten gewond.

De schuld werd in het rapport van de OVV voornamelijk gelegd bij de bemanning en de verkeersleiding, terwijl berichten over het niet functioneren van een automatisch systeem in het Boeing-toestel werden genegeerd.

Volgens The New York Times haalden mensen van Boeing en de de Amerikaanse federale luchtvaartinspectie de OVV over om kritiek op de vliegtuigfabrikant te bagatelliseren of niet op te nemen in het rapport.

Ook de gecrashte Boeing bij Schiphol kampte met falende sensors

De Amerikaanse krant heeft bewijzen ingezien, waarvan sommige tot op heden geheim waren, en komt tot de conclusie dat er grote overeenkomsten zijn tussen de crash van de 737-800 nabij Schiphol in 2009 en de twee crashes van de opvolger van het toestel, de 737 MAX, in 2018 en 2019. De 737 MAX werd vorig jaar aan de grond gezet na noodlottige ongelukken in Indonesië en Ethiopië.

Bij het onderzoek naar de crashes met de 737 MAX, waarbij 346 mensen de dood vonden, werd ontdekt dat de neus van de vliegtuigen naar beneden werd gedrukt door een falend veiligheidssysteem.

Een vergelijkbaar euvel met een niet-werkende hoogtemeter zou de 737-800 van Turkish Airlines parten hebben gespeeld. Ook toen zou Boeing niet aan de piloten hebben gemeld hoe ze op een dergelijke situatie moesten reageren.

'Boeing dekt eigen tekortkomingen toe'

De OVV heeft vooral een deelstudie van luchtvaartexpert Sidney Dekker uit de publiciteit gehouden, aldus de krant. In dat rapport beschuldigt Dekker Boeing dat ze hun eigen tekortkomingen in het ontwerp toedekken met "amper geloofwaardige" vermaningen dat piloten meer op hun hoede moeten zijn.

"De Onderzoeksraad heeft bij het onderzoek naar Turkish Airlines gekeken naar de directe oorzaak en de achterliggende oorzaken van de crash", zo laat woordvoerder Erwin Medendorp van het OVV aan NU.nl weten in een reactie.

"Deze crash is veroorzaakt door een combinatie van factoren waarbij een falende hoogtemeter en het te laat ingrijpen van de piloten hebben geleid tot het neerstorten van het toestel. Die combinatie van factoren komt niet echt naar voren in het artikel van The New York Times", aldus Medendorp.

OVV herkent zich niet in beschuldiging van afzwakking

De Onderzoeksraad voor Veiligheid laat bij monde van woordvoerder Medendorp weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen dat het eindrapport is afgezakt door druk uit de VS. "We hebben commentaar uit Amerika gevraagd en dat commentaar verwerkt. Dat doen we geheel onafhankelijk."

"Een onderzoek naar vliegtuigongevallen wordt gedaan op basis van internationale afspraken", gaat Medendorp verder. "Het inzageproces door betrokken partijen is hier standaard onderdeel van. Het commentaar van partijen is destijds zelfstandig en in onafhankelijkheid door de Raad gewogen en waar relevant verwerkt in het eindrapport."

The New York Times citeert een Amerikaanse luchtvaartveiligheidsexpert die beweert dat de crash uit 2009 nabij Schiphol "iedereen wakker had moeten schudden".