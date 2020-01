De politie heeft nog drie minderjarige jongeren aangehouden in verband met de steekpartij in 's-Gravenzande op donderdag 16 januari, meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Hierbij werd een zestienjarige jongen in een park neergestoken en verwond naar het ziekenhuis vervoerd.

Agenten hielden zaterdag een vijftienjarige jongen uit 's-Gravenzande aan. Maandag volgde de aanhouding van een zestienjarige jongen uit Poeldijk en een veertienjarige jongen uit Honselersdijk.

Op de donderdagavond na het incident werden al drie minderjarigen gearresteerd: twee meisjes van veertien en dertien en een jongen van zestien. De twee meisjes zijn inmiddels vrijgelaten, maar een van hen blijft verdachte in het onderzoek.

De rechter-commissaris heeft inmiddels de aanhouding van twee van de in totaal vier jongens getoetst en beschouwt deze als rechtmatig. Nog geen van de verdachten is voorgeleid.

Over de toedracht van het steekincident is nog niets bekend. Het OM meldt dat zij hier ook niets over willen zeggen, omdat de betrokkenen in de zaak minderjarig zijn.

Het aantal steekincidenten onder jongeren lijkt toe te zijn genomen. In de afgelopen drie maanden vonden er steekpartijen plaats in Hoorn, Drachten, Hoofddorp en Spijkenisse, waarbij minderjarigen betrokken waren. De politie spreekt van een "zorgelijke ontwikkeling".