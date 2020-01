Minister voor Basis- en Voortgezet onderwijs Arie Slob heeft onterecht geëist dat het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam moest opstappen. De rechtbank in Amsterdam bepaalde maandag dat er onvoldoende reden is om het bestuur van de school weg te sturen.

Volgens de rechtbank is het wanbeheer van de school "aanzienlijk minder omvattend en minder ernstig" dan de minister stelde. Daarnaast mag de maatregel alleen worden genomen als het niet mogelijk is om minder vergaande maatregelen te nemen. Minister Slob heeft niet aangetoond dat er geen andere mogelijkheden waren om de problemen bij de school op te lossen, aldus de rechtbank.

De uitspraak volgt in een langdurig proces rondom het Amsterdamse Lyceum. De school kwam in het voorjaar van 2019 in opspraak nadat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) "ernstige signalen" had ontvangen over het bestuurlijk en financieel handelen van de school.

Daarnaast zouden de leerlingen worden onderwezen door leraren die in een salafistische omgeving verkeren. Deze leraren zouden de helft van de lestijd aan de fundamentalistische stroming binnen de islam willen besteden. Er is echter geen bewijs dat het lyceum salafistisch onderwijs nastreeft.

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde in juli 2019 een kritisch rapport over de school, waarin werd gesteld dat er sprake was van financieel wanbeheer en belangenverstrengeling binnen de school. Ook meende de Inspectie dat relaties met externe partijen werden geschaad en dat het burgerschapsonderwijs onvoldoende was.

Naar aanleiding van het rapport eiste Minister Slob het vertrek van het bestuur. Toen dit op de vastgestelde termijn niet gebeurde, zette hij de financiering van de school stop.

De zaak kwam voor de Raad van State, die besloot dat minister Slob de financiering niet per 1 december stop mocht zetten, omdat hij zich dan niet aan zijn eigen beleidsregels zou houden.