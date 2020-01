De vier mannen, die zondag werden aangehouden na een mislukte ontsnappingspoging bij de gevangenis van Zutphen hebben de Franse nationaliteit. Dat melden Het Parool, De Telegraaf en het AD maandag elk op basis van bronnen die betrokken zijn bij het onderzoek.

De mannen werden opgepakt na een achtervolging die eindigde op de N818 bij het Gelderse Wehl. Even daarvoor werd een brandend busje aangetroffen bij de poort van de gevangenis. Mogelijk hebben de verdachten hiermee de entree van het cellencomplex willen forceren.

Volgens De Telegraaf gaat het om een ontsnappingspoging van de tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. Officieel is dit niet bevestigd, maar zijn advocaat meldde zondag wel dat L. is overgeplaatst van Zutphen naar de Penitentiaire Inrichting Vught.

De politie wil desgevraagd niet ingaan op de berichten in de verschillende media in verband met het lopende onderzoek. In de loop van de dag hoopt de politie met meer informatie te komen.