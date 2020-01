De luchtdruk in Nederland is maandag zeer hoog. Op meerdere meetstations in het zuiden van het land zijn zelfs luchtdrukrecords gebroken. Onder meer in Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel was dat het geval, meldt Weerplaza.

Op sommige van die stations is maandagochtend een luchtdruk van 1048 Hectopascal (hPa) gemeten. Deze waarde is sinds de metingen in het zuiden tussen 1950 en 1960 begonnen niet zo hoog geweest. Weerplaza verwacht dat de luchtdruk op de meeste plekken tot het middaguur nog iets zal stijgen.

Volgens meteoroloog Raymond Klaassen ligt er een hogedrukgebied boven Nederland "dat zo krachtig en uitgestrekt is dat in het zuiden nu records worden gebroken". In de zomer betekent een hogedrukgebied vaak zonnig weer. "Maar in de winter is dit zeker niet altijd het geval", legt hij uit. "Er ontstaat dan vaak grijs weer met mist en nevel."

Wie thuis een barometer heeft, weet dat de luchtdruk in Nederland kan fluctueren tussen de 950 en 1050 hPa. Bij een lagedrukgebied kan er sprake zijn van wisselvallig of onstuimig weer. "Tijdens een stormdepressie kan de luchtdruk hard onderuitgaan", aldus Klaassen.

Water kookt pas bij 101 graden

Sommige mensen kunnen last hebben van de hoge luchtdruk. "Zij kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen", zegt de weerman. Verreweg de meeste mensen merken er echter niets van. Tenzij je een pannetje water op het vuur zet. Water kookt bij een luchtdruk van 1048 hPa namelijk pas bij 101 graden Celsius, aldus Weerplaza. Normaal is dit 100 graden.

Ook topsporters kunnen soms last hebben van hoge luchtdruk. "Schaatsers gaan iets langzamer, doordat de lucht letterlijk op hun lichaam drukt. Het gaat dan wel om enkele tienden van een seconde", zegt Klaassen.

Het landelijke hogedrukrecord zal volgens Klaassen maandag niet sneuvelen. De hoogste door het KNMI gemeten luchtdruk in Nederland was 1050 hPa. Die waarde werd op 26 januari 1932 afgelezen van een barometer in De Bilt. Wereldwijd staat het record op 1084,4 hPa, geregistreerd op 19 december 2011 in Tosontsengel in Mongolië.