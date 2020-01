Het verkeer moet maandagochtend rekening houden met een drukkere spits vanwege de kans op gladheid en dichte mist. De ANWB waarschuwt dat files bovendien langer kunnen zijn dan gebruikelijk vanwege de Citrix-problemen, met name in de Randstad.

De meeste Nederlandse ministeries haalden vrijdagavond de Citrix-servers offline vanwege een beveiligingslek, waardoor minder ambtenaren thuis kunnen werken. Hierdoor verwacht de ANWB meer drukte op de weg. Overheidsmedewerkers gebruiken Citrix normaliter om in te loggen op het interne netwerk van ministeries.

In het zuidoosten is de kans op mist het hardnekkigst. Op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Landinwaarts kan het lokaal glad zijn door bevriezing van weggedeelten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Drenthe.

Reizigers die maandag vliegen via Eindhoven Airport moeten rekening houden met vertragingen vanwege de mist. De luchthaven adviseert passagiers de website in de gaten te houden.

In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid en lost de mist op. Op de meeste plekken van het land breekt de zon door en wordt het maximaal 8 graden. Er staat weinig wind en het blijft de hele dag droog.