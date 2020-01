Bij de gevangenis van Zutphen is zondag mogelijk een ontsnappingspoging verijdeld, laat de politie weten. De politie heeft na een achtervolging vier personen aangehouden.

Bij de mogelijke poging zouden volgens de politie geen gevangenen ontsnapt zijn. "Het lijkt erop dat er een georganiseerde uitbraakpoging is gedaan", schrijft de politie in een statement. De betrokkenheid van de arrestanten wordt momenteel onderzocht.

Bij de gevangenis stond zondag rond 10.50 uur een witte bestelbus in brand. De politie zette na de melding de omliggende omgeving af en gewapende agenten met kogelvrije vesten rukten uit.

Meerdere personen zouden geprobeerd hebben in de gevangenis in te breken. Direct hierna is de politie op zoek gegaan naar deze personen, waarbij onder meer een helikopter werd ingezet.

Bij de zoektocht werd de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig, die eindigde op de N818 bij het Gelderse Wehl. Hiervoor zou er onder meer nauw samengewerkt zijn met de Duitse politie. Bij de aanhouding van de vier is een waarschuwingsschot gelost.

Mogelijk ontsnappingspoging van Omar L.

Volgens De Telegraaf gaat het om een ontsnappingspoging van crimineel Omar L., die vorig jaar tot levenslang werd veroordeeld voor zijn rol bij verschillende liquidaties en pogingen hiertoe.

De politie zegt niet in te kunnen te gaan op de "geruchten" over wie probeerde te ontsnappen. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid kan dit niet bevestigen.