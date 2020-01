Drie leden van een gezin zijn gewond geraakt bij een ontploffing in een appartement in het Gelderse Terborg, meldt de politie. Eén van hen is een zesjarig meisje. Zij is ernstig gewond naar een ziekenhuis gebracht in Nijmegen. De brandweer laat weten dat de explosie mogelijk werd veroorzaakt door een defecte kachel.

Het incident vond plaats op de Hoofdstraat in het centrum van Terborg.

In het pand is geen brand en er lijkt geen noodzaak om de omliggende panden te evacueren, meldt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl. Het gebouw is veilig te betreden.

Voor het incident zijn volgens de woordvoerder meerdere ambulances uitgerukt. Ook was GRIP 1 afgekondigd. Dit wijst op een verregaande onderlinge coördinatie tussen hulpdiensten bij grotere incidenten. Omroep Gelderland meldt ook dat er een traumahelikopter in de buurt is geland.