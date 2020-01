Khalid J. is opgepakt door de autoriteiten in Dubai, meldt Het Parool zondag. De 35-jarige Amsterdamse crimineel wordt gelinkt aan enkele moorden in de Nederlandse onderwereld.

Naast J. zou nog zeker één andere crimineel uit Amsterdam zijn opgepakt. Medio december werd Ridouan T. ook al gearresteerd in Dubai. De meest gezochte crimineel van Nederland werd kort daarna uitgeleverd aan de Nederlandse politie.

J., die 'Oog' en 'Papkind' als bijnamen heeft, zou een handlanger zijn geweest van Richard R., ook wel bekend als Rico de Chileen. Namens de groep rond de in 2017 gearresteerde R., die samenwerkte met Ridouan T., zou hij liquidaties hebben voorbereid en gecoördineerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil nog niets over de arrestatie zeggen, maar ontkent de aanhouding evenmin. Via Twitter meldt het OM wel dat een "35-jarige man die door de Verenigde Arabische Emiraten is uitgezet" is aangehouden op Schiphol.

J. verdacht van betrokkenheid bij voorbereiding liquidaties

Justitie beschuldigt J. van het lidmaatschap van een criminele organisatie die liquidaties liet plegen. Het OM wil hem op basis daarvan vervolgen in een groot proces met negen andere criminelen.

J. werd begin 2015 vrijgesproken van de beschuldiging dat hij de liquidatie van Benaouf A. had voorbereid. Wel kreeg hij een celstraf van zeven maanden, omdat hij op de Dam in Amsterdam een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Na aftrek van zijn voorarrest hoefde hij niet de gevangenis in.