Vier mensen in Zaandam zijn zondagochtend gewond geraakt na een brand in een pand aan de Pelikaanstraat.

Een man en een vrouw raakten zwaargewond toen ze vanaf de tweede verdieping van het brandende huis 8 meter naar beneden sprongen. De brand ontstond op de eerste verdieping, al is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren.

De man en de vrouw zijn waarschijnlijk de bewoners van het huis. Beiden moesten afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of ze naast de verwondingen van de val ook brandwonden hebben opgelopen.

Twee andere personen werden in de ambulance nagekeken, omdat ze rook hadden ingeademd. Zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand in het huis snel onder controle en voorkwam daarmee dat de vlammen uitsloegen naar omliggende woningen.