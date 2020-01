De politie is zaterdagavond in de binnenstad van Groningen door relschoppers belaagd met flessen en stenen. Om de groep van ongeveer zestig man uiteen te drijven, heeft de politie een charge uitgevoerd.

"De groep was vervelend en er ontstonden vechtpartijen op verschillende plekken", schrijft de politie op Twitter. "Er is door ons een charge uitgevoerd. De groep verspreidde zich maar kwam even later terug."

Bij het incident raakte een politieagent gewond. Onbekend hoe de agent eraan toe is.

Twee personen zijn opgepakt voor belediging. Een ander is aangehouden voor het vernielen van een dienstauto.

Ook de oorzaak van de ruzies is nog onbekend.