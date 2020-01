Een grote meerderheid van de Nederlanders wil dat er iets verandert aan de manier waarop er in Nederland met vuurwerk wordt omgegaan, blijkt zaterdag uit onderzoek van I&O Research.

85 procent van de Nederlanders staat niet meer achter de oude manier van vuurwerk afsteken. Bijna twee derde is voor een algemeen vuurwerkverbod. In november was dat nog vijftig procent.

Uit het onderzoek van I&O Research blijkt dat veel mensen vinden dat vuurwerk op de huidige manier afsteken schadelijk is voor de veiligheid van mensen en dieren. Ook hoge kosten en schadelijke gevolgen voor het milieu worden als reden gegeven om consumentenvuurwerk in te perken.

44 procent van de Nederlanders vindt het afsteken van vuurwerk nog steeds "een mooie traditie". Vier jaar geleden vond 61 procent dat.

Nederlanders willen vuurwerkshows als vervanging

Veel Nederlanders, meer dan zeventig procent, willen dat er voortaan professionele vuurwerkshows op centrale plekken in gemeenten worden georganiseerd. Twee derde van de mensen die nu nog vuurwerk afsteekt tijdens de jaarwisseling zegt te overwegen daarmee te stoppen als er een vuurwerkshow voor in de plaats komt, stelt I&O Research.

Sinds dinsdag is een meerderheid in de Tweede Kamer voor een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2017 hierin 'een belangrijke leidraad' geweest.

Zeventig procent van de Nederlanders steunt het OVV-advies dat stelt dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden moeten worden. Siervuurwerk blijft volgens het advies wel legaal.