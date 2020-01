Het is zaterdag afwisselend zonnig en regenachtig en er staat een matige tot krachtige westenwind. De maximumtemperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. Daarmee is het frisser dan de afgelopen dagen.

De zaterdag begint meteen koud. De gemiddelde temperatuur ligt in de ochtend tussen de 2 en 5 graden.

De zon schijnt wel af en toe, maar er trekken ook buien over het land, vooral in het noordoosten. In het zuidwesten blijft het grotendeels droog en is er sprake van opklaringen.

Er staat een westenwind die landinwaarts matig is en aan zee vrij krachtig. In het noordelijk kustgebied kan de wind soms toenemen tot krachtig.

Zondag blijft er kans op regen, vooral landinwaarts. Af en toe komt ook de zon door. Ook maandag schijnt regelmatig de zon. In de nacht is er kans op lichte vorst.

Vanaf dinsdag neemt de bewolking toe. Temperaturen blijven dan ook in de nacht boven de 0 graden.