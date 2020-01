De politie heeft donderdagavond drie jongeren aangehouden op verdenking van het neersteken van een zestienjarige jongen in een park in 's-Gravenzande (Zuid-Holland). Het slachtoffer is voor behandeling aan zijn verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd, meldt de politie vrijdag.

De steekpartij vond donderdag rond 19.30 uur plaats. Kort daarna slaagden agenten erin om een verdachte te arresteren. Later op de avond hield de politie nog eens twee minderjarige verdachten aan. Het gaat om een zestienjarige jongen uit Honselersdijk en twee meisjes van veertien en dertien jaar uit 's-Gravenzande. Zij zitten op dit moment nog vast.

De politie sluit niet uit dat nog meer aanhoudingen zullen volgen. Ook is zij op zoek naar getuigen van het steekincident. De recherche heeft de zaak in onderzoek.

Het aantal steekincidenten onder jongeren lijkt de laatste tijd vaker voor te komen, ziet ook de politie, die spreekt van een "zorgelijke ontwikkeling". Zo vonden de afgelopen drie maanden steekpartijen plaats in Hoorn, Drachten, Hoofddorp en Spijkenisse waarbij minderjarigen betrokken waren.

Bureau Halt behandelde vorig jaar 395 zaken van illegaal wapenbezit onder jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar. Dat waren er 61 meer dan in 2018 en 105 meer dan in 2017.