De hechtenis van Johan van Laarhoven zal voorlopig niet worden geschorst, waardoor hij niet in het ziekenhuis zal worden opgenomen voor medische hulp. Ook kan de rechtbank nu nog niet oordelen over een gratieverzoek, zo is vrijdag door de rechters in Den Haag besloten in een kort geding dat door de verdediging van de voormalig coffeeshopbaas was aangespannen.

Volgens advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops is de medische situatie van hun cliënt zo zorgelijk, dat Van Laarhoven in een ziekenhuis moet worden behandeld. Hier is de rechtbank niet in meegegaan. Mogelijk komen zijn advocaten alsnog tot een afspraak met de gevangenis, hier vinden nog gesprekken over plaats.

De rechtbank zegt daarnaast dat Thailand zwaar hecht aan de afspraken over de detentie die met Nederland zijn gemaakt. Daarom zegt de rechtbank ook in dit kort geding hieraan niet te willen tornen, wat betekent dat het gratieverzoek er mogelijk een van de lange adem wordt.

Van Laarhoven is vorige week donderdagavond geland op Schiphol na een detentie in Thailand van 5,5 jaar voor witwassen. Hij moet de rest van zijn celstraf volgens het Nederlandse strafsysteem nog uitzitten, wat neer zal komen op ongeveer twee jaar.

De vrouw van Van Laarhoven zit nog altijd vast in Thailand voor medeplichtigheid aan witwassen. Zij is een Thaise onderdaan, waardoor voor haar niet dezelfde procedure ingezet kan worden.

Meerdere procedures rondom Van Laarhoven

Naast dit kort geding is door de verdediging ook een procedure aangetekend tegen de Nederlandse Staat. Van Laarhoven vindt dat de Staat aansprakelijk is omdat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) er in zijn ogen voor heeft gezorgd dat hij in Thailand is opgepakt.

Het OM startte in 2011 namelijk een witwasonderzoek en kenmerkte Van Laarhoven als verdachte. Na een rechtshulpverzoek aan Thailand, stuurde het OM nog meer informatie op over het onderzoek. Dit leidde volgens de verdediging van de oud-coffeeshopbaas tot een arrestatie en vervolging.

Overigens loopt deze witwaszaak van het OM nog steeds. Nu Van Laarhoven in Nederland is, zal deze verder worden opgepakt.