De dertigjarige Gideon G. is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor het doodschieten van de 38-jarige Vincent Jalink op 28 mei 2016. De rechtbank weegt in de straf zwaar mee dat de liquidatie werd gepleegd in het bijzijn van de destijds negenjarige zoon van het slachtoffer.

Het vonnis is conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Jalink en zijn zoon zaten die dag in de auto vlak bij hun huis in Diemen toen ze twee keer onder vuur werden genomen. Jalink werd geraakt en raakte zwaargewond. De dader vluchtte en liet de zoon van het slachtoffer in paniek achter bij zijn vader. Het slachtoffer overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Op 12 april 2017 werd G. gearresteerd op verdenking van de moord op Jalink. G. is afkomstig uit het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost en zou behoren tot de rapformatie en straatbende genaamd Green Gang uit de Bijlmer. Ten tijde van zijn arrestatie zat hij al twee weken vast na een veroordeling tot zeven jaar cel voor het plannen van een andere liquidatie.

Tweede verdachte in de zaak-Jalink

Justitie verdenkt ook Jason L., die ook wel bekend is als rapper Djaga Djaga, van betrokkenheid bij de zaak-Jalink. Hij zit momenteel een gevangenisstraf uit van veertien jaar voor de liquidatie van 'Appie' Belhadj in 2016.

Jalink organiseerde grote feesten en werd in het verleden veroordeeld voor witwassen. Volgens het OM is Jalink geliquideerd door een geschil in het criminele circuit. De groep rondom G. zou zijn gevraagd de moordaanslag uit te voeren.