De gemeente Oostzaan heeft per direct het sportcomplex van voetbalclub OFC voor vier weken gesloten, omdat de openbare veiligheid en orde niet voldoende gewaarborgd konden worden. Burgemeester Rob Meerhof heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Het besluit is genomen vanwege "recente publicaties over de vermeende link tussen aangetroffen handgranaten, schietpartijen en OFC, de veroordeling wegens witwassen en de nog steeds ontbrekende transparantie over de geldstromen van de club", aldus Meerhof.

De gemeente zegt het onacceptabel te vinden dat op het sportpark criminele praktijken zouden plaatsvinden en dat OFC daaraan wordt gelinkt. Deze activiteiten worden door de politie onderzocht.

Een woordvoerder van de gemeente benadrukt dat het besluit is genomen vanwege de ontstane onrust in het dorp. Steeds meer bezoekers en inwoners zouden zich niet langer veilig voelen. Om die reden is het gehele sportpark, waar ook een korfbalvereniging en een buitenschoolse opvang zitten, gesloten en niet alleen de voetbalvelden.

Gemeente en club al maanden in overleg

Oostzaan was al sinds juni in gesprek met de voetbalclub. Destijds werd het bestuur verzocht transparant te zijn over de geldstromen. De gemeente stelde ook een ultimatum: als OFC voor 18 januari geen openheid gaf, dan zou het sportpark aan de Twiskeweg dichtgaan.

Het bestuur maakte donderdag in een verklaring aan de leden bekend dat "enkele delen van de gevraagde informatie waren geleverd om goede wil te tonen". De club schreef ook de andere stukken met een toelichting te willen overhandigen tijdens een gesprek dat ze had aangevraagd, maar dat zou pas na 18 januari gebeuren.

'Situatie is een ondermijning van onze samenleving'

In de komende vier weken gaat de gemeente met OFC, de KNVB en inwoners van Oostzaan in gesprek om de voetbalclub weer "schoon te krijgen". "De ontstane situatie is niet 'slechts' onwenselijk, maar is een directe ondermijning van onze Oostzaanse samenleving", meent Meerhof.

Oostzaan wil niet alleen openheid over de geldstromen, maar ook bewijs dat alle banden met een voor witwassen veroordeelde persoon verbroken zijn. Meerhof roept de leden op afstand te nemen van de voorzitter, die volgens de club eerder deze week vrijwillig is teruggetreden.

OFC maakte donderdag nog bekend de geplande sluiting middels een kort geding aan te vechten. Volgens de gemeente kan dit de sluiting niet voorkomen, omdat het besluit is genomen op bestuurlijke grond.