De politie heeft donderdag twee jongens aangehouden voor het met stenen bekogelen van een langsrijdende trein in Heerhugowaard (Noord-Holland). Hierdoor raakten een vrouw en een kind in de trein bedolven onder glas, meldt de politie vrijdag.

Het incident gebeurde donderdag rond 12.30 uur. Agenten wisten het tweetal, dat over het spoor liep, kort daarna te arresteren. Het gaat om een zestienjarige jongen uit Nieuw-Vennep en een zeventienjarige jongen uit Heerhugowaard.

De trein werd stilgezet op station Heerhugowaard, waarna vrouw en kind zijn vertrokken. Volgens een politiewoordvoerder is om die reden ook niet duidelijk hoe zij eraan toe waren. De politie zegt graag in contact te komen met deze personen.

Een dag eerder vond een soortgelijke situatie plaats in Heerhugowaard. Een groepje jongeren gooide toen stenen van een gebouw af. Agenten hielden de jongeren staande, maar verrichtten geen aanhoudingen.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide voorvallen en is daarvoor op zoek naar getuigen.

In november waren twee treinen ook al het doelwit bij incidenten die plaatsvonden op het traject tussen Tilburg en Breda. Twee vijftienjarige jongens beschoten de voorbijrijdende treinen met balletjespistolen met metalen balletjes. Niemand raakte daarbij gewond.