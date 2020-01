De politie heeft vrijdag voor het vierde opeenvolgende jaar een zogeheten coldcasekalender verspreid onder gevangen. Voor het eest is de kalender, waarin aandacht wordt gevraagd voor tientallen onopgeloste moord- of verdwijningszaken, gedeeld met alle tbs-klinieken in het land.

Nederland kent in totaal 1.774 cold cases. De coldcasekalender focust zich op 52 zaken. Zo staat deze week in het teken van Muharem Hebib. De man werd op 16 januari 1999 thuis in Deventer dood aangetroffen, nadat hij door grof geweld om het leven was gekomen.

Andere overleden personen in de kalender zijn onder anderen het onbekende pasgeboren meisje dat in 2016 werd aangetroffen bij een Utrechts vuilverwerkingsbedrijf en de 32-jarige Wies Hensen die in 1989 naakt werd aangetroffen in een sloot in Dommelen.

De kalender levert elk jaar nieuwe informatie op over de cold cases. Vorig jaar ontving de politie 202 tips die direct te linken zijn aan de kalender. Mogelijk ligt het aantal hoger omdat veel mensen ook anoniem tippen, aldus de politie.

Naar aanleiding van de binnengekomen informatie heeft de politie vorig jaar meerdere onderzoeken gedaan. Uiteindelijk zijn vorig jaar twee coldcasezaken heropend en werden meerdere onbekende doden geïdentificeerd.

Coldcasekalender was in 2017 nog een proef

De politie bracht de coldcasekalender in januari 2017 voor het eerst uit bij wijze van proef. Omdat de test succesvol bleek, besloot de politie de kalender jaarlijks te verspreiden onder gedetineerden in gevangenissen.

Gevangenen wisselen volgens de politie onderling relatief veel kennis met elkaar uit over gepleegde strafbare feiten. "Elk jaar levert de kalender nieuwe informatie op in oude zaken", vertelt Aart Garssen, landelijk projectleider cold cases van de politie. "Cold cases zijn vaak complexe zaken die een lange adem vragen van politie en het Openbaar Ministerie."