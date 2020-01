Opnieuw zijn er misstanden uit Nederlandse slachthuizen aan het licht gekomen. Van begin 2018 tot en met juni 2019 vonden zeker zes ernstige voorvallen plaats bij het aanvoeren en doden van varkens. Dat blijkt vrijdag uit documenten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) die zijn opgevraagd door de organisatie Varkens in Nood.

Zo werden varkens verdronken in zogenoemde broeibakken met water van rond de 60 graden. Ook stonden dieren dagenlang in hun eigen mest en belandden varkens levend in kadaverbakken.

In een van de documenten doet een controleur verslag van een bezoek aan een varkensslachterij. De dierenarts beschrijft dat in de ruimte waarin bedwelmde varkens aan een rails worden gehangen niet alle varkens dood waren, wat wel de bedoeling is. De controleur drukte op de stopknop, maar een van de varkens was al te ver weg richting de broeibak.

"Het varken spartelde hevig toen het de broeibak werd ingedompeld", aldus de arts. "Het varken ging dus levend in de broeibak met water van ongeveer 60 graden. Het water spatte nog uit de broeibak tot het varken helemaal ondergedompeld was. Dit dier werd zeker ernstig vermijdbaar lijden toegebracht."

Volgens Varkens in Nood, dat gesprekken heeft gevoerd met werknemers in slachthuizen, zouden voorvallen soms bewust niet worden gemeld. Bovendien kan een NVWA-inspecteur niet altijd overal aanwezig zijn.

Het is volgens de dierenrechtenorganisatie daarom "zo goed als zeker dat er in Nederlandse slachthuizen veel meer incidenten plaatsvinden dan uit de rapporten naar voren komt".

Al langer zijn er misstanden in slachthuizen

Misstanden bij slachthuizen zijn al langer bekend. Zo bleek uit onderzoek van RTL Nieuws in 2018 ook al dat varkens levend werden gekookt. Varkens in Nood pleit voor cameratoezicht. Er lopen momenteel pilots, maar het is nog niet verplicht. Ook zou er geen extern en onafhankelijk toezicht zijn op de beelden.

In een reactie zegt de NVWA dat het hier gaat om dierenwelzijnsovertredingen waar de NVWA tegen heeft opgetreden.

"In grote slachthuizen houdt de NVWA permanent toezicht op dierenwelzijn", schrijft de organisatie. "Waar we overtredingen constateren, grijpen we in. Cameratoezicht in slachthuizen kan een goede aanvulling zijn op het toezicht door dierenartsen. In alle grote slachthuizen zijn hiervoor al camera’s geïnstalleerd, in kleine en middelgrote slachthuizen wordt het cameratoezicht nu ingevoerd."

Volgens de NVWA wordt er sinds 1 december strenger opgetreden tegen overtredingen. Dit betekent minder waarschuwingen en meer sancties.