De Nederlandse Staat wil niet dat de detentie van Johan van Laarhoven tijdelijk geschorst wordt zodat hij in het ziekenhuis kan worden opgenomen. De landsadvocaat heeft vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Den Haag betoogd dat de voormalig coffeeshopbaas in de penitentiaire inrichting in Vught behandeld kan worden.

Volgens advocaten Geert-Jan Knoops en Carry Knoops is de medische situatie van hun cliënt zo zorgelijk, dat Van Laarhoven in een ziekenhuis moet worden behandeld. Zo heeft hij meer dan tien aandoeningen en medische klachten, waaronder een drukkende pijn op zijn borst, een ontstoken galblaas, vergroeiingen aan de voeten en schurft.

Dit wordt echter bestreden door de landsadvocaat. "Een arts en een verpleegkundige hebben hem gezien in Vught. Hun beoordeling was dat er geen aanleiding was om de reguliere zorg op te schalen." Daarbij kan, zo betoogt ze, vanuit de gevangenis medewerking worden verleend als Van Laarhoven op afspraak moet bij een specialist.

De advocaten van de man proberen zijn detentie voor onbepaalde tijd te laten schorsen om hem op te laten nemen. Via een brief aan de rechtbank laat Van Laarhoven zelf weten dat zijn geest is geknakt door de 5,5 jaar detentie in Thailand. "Ik ben niet in orde."

Van Laarhoven maakt zich erg veel zorgen over zijn vrouw Tukta, die nog in Thailand vastzit voor medeplichtigheid. Zij is een Thaise onderdaan en daardoor kon ze niet door dezelfde procedure als waar haar man doorheen is gegaan, naar Nederland komen. "Ik vraag me af of ze nog dezelfde persoon is."

De rechtbank zal vrijdag 24 januari uitspraak doen over het kort geding.

205 Frans van Laarhoven ziet broer voor het eerst in jaren

Echtpaar in 2014 opgepakt

Het echtpaar werd in 2014 opgepakt in Thailand na rechtshulpverzoeken vanuit het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland. Het Nederlandse OM was namelijk een onderzoek gestart vanwege een witwasverdenking aan het adres van Van Laarhoven en wilde hem in het kader hiervan verhoren.

Toen Thailand niet op dit verzoek inging, gaf het OM meer details over de zaak, onder meer door een powerpointpresentatie op te sturen, en is gesuggereerd dat de Thai zelf ook een onderzoek konden starten. Dit leidde tot de aanhouding van de voormalig coffeeshopeigenaar en zijn vrouw.

Meerdere procedures rondom Van Laarhoven

Onder meer de Nationale ombudsman heeft zich kritisch uitgelaten over de handelswijze van het OM. Zo is gesteld dat het OM onzorgvuldig te werk ging en dat van tevoren ingeschat had kunnen worden dat Thailand heftig zou reageren op een witwasverdenking tegen een voormalig coffeeshopbaas: het land heeft namelijk niets met het Nederlandse gedoogbeleid omtrent de verkoop van softdrugs.

De verdediging van Van Laarhoven is daarom een procedure begonnen om de Staat aansprakelijk te stellen. Ook wordt om gratie gevraagd.

Het OM heeft donderdag gemeld dat de zaak tegen Van Laarhoven, die in 2011 is gestart, doorgaat en dat er een verhoor zal worden ingepland. Er zijn volgens het OM aanwijzingen dat de man miljoenen euro's heeft witgewassen met zijn coffeeshops in Den Bosch en Tilburg.