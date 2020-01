Op de A4 richting Amsterdam is vrijdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd. Hierdoor is de hoofdrijbaan dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en Leidschendam. De weg blijft naar verwachting tot na de spits dicht, meldt Rijkswaterstaat.

Het verkeer vanuit Den Haag richting Amsterdam kan er nog wel langs via de parallelrijbaan, maar de ANWB en Rijkswaterstaat raden aan om te rijden over de A44 via Wassenaar.

Automobilisten die vanuit Rotterdam naar Amsterdam willen, kunnen het beste omrijden over Utrecht.