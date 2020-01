Vrijdag begint met regen die vanuit het westen over het land trekt. In de middag klaart het op veel plekken tijdelijk op. Er staat een zuidenwind. De gemiddelde temperatuur is ongeveer 9 of 10 graden.

In de loop van de dag trekt de regen over het land van west naar oost. Ook komt er vanuit het westen bewolking mee.

In de middag klaart het even op, maar vrij snel daarna bestaat er weer kans op buien, vooral in het westen van het land. Er staat een matige zuidenwind. Aan de kust is deze soms vrij krachtig.

In de avond neemt de wind in het westen ook landinwaarts toe tot vrij krachtig. Aan zee is de wind dan krachtig tot hard. De wind draait naar het westen tot noordwesten.

Zaterdag is er afwisselend sprake van regen en zon. In de middag is de gemiddelde temperatuur ongeveer 7 graden. Zondag neemt de kans op buien af.