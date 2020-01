Johan van Laarhoven heeft dringend medische hulp nodig en zou niet naar een Nederlandse cel moeten worden gebracht, zegt zijn broer Frans van Laarhoven donderdagavond op Schiphol. Johan van Laarhoven landde kort daarvoor op de luchthaven, nadat hij 5,5 jaar in Thailand in de cel had gezeten.

Om voor elkaar te krijgen dat Van Laarhoven niet direct terug de cel in hoeft, is door zijn advocaten een kort geding aangespannen. Dat dient vrijdagmiddag om 14.00 uur in Den Haag.

De verdediging van Van Laarhoven wil voorkomen dat hij meteen het restant van zijn Thaise celstraf in Nederland moet uitzitten. De voormalige coffeeshophouder heeft zestien aandoeningen (onder meer aan zijn galblaas) en heeft daarom acuut medische hulp nodig.

Voor Frans van Laarhoven was het de "moeilijkste dag in 5,5 jaar". "Johan was zo dichtbij, maar ook zo ver weg", aldus zijn broer. Ze mochten op Schiphol geen contact met elkaar hebben, terwijl Frans klaarstond met een tasje met spullen voor Johan.

Verdediging probeert gratie te krijgen

Zijn verdediging zal ook proberen om gratie voor hem te verkrijgen. Hij moet, als dit niet lukt, nog zo'n twee jaar van zijn Thaise celstraf uitzitten.

Advocaat Gerard Spong is daarnaast ook voornemens om de Staat aansprakelijk te laten stellen voor het feit dat Van Laarhoven überhaupt is opgepakt in Thailand.

Van Laarhoven opgepakt na rechtshulpverzoek

In 2014 werd Van Laarhoven door de Thaise autoriteiten gearresteerd. Dit gebeurde nadat het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) - na een mislukt rechtshulpverzoek - had gesuggereerd dat Thailand zelf ook onderzoek naar hem kon doen. Het OM deed op dat moment onderzoek vanwege een verdenking van witwassen aan het adres van Van Laarhoven.

Thailand veroordeelde de voormalige coffeeshophouder vervolgens voor het investeren van witgewassen geld in het land. Ook had Thailand weinig achting voor het Nederlandse gedoogbeleid wat betreft de verkoop van softdrugs.

Het OM in Nederland is van plan Van Laarhoven te vervolgen in de witwaszaak. Zijn verhoor zou binnenkort moeten plaatsvinden.