De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kreeg vorig jaar 2.303 meldingen binnen. Dat zijn er 12,5 procent meer dan een jaar eerder, blijkt donderdag uit jaarcijfers van de EOD die zijn opgevraagd door NU.nl. De stijging is met name toe te schrijven aan de vondst van handgranaten, plofkraken en magneetvissers.

Gemiddeld kwamen de explosievenruimers zo'n veertig tot vijftig keer per week in actie. De EOD ontving vorig jaar 2.041 conventionele meldingen tegen 1.839 in 2018. Hierbij ging het vooral om de vondst van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben magneetvissers voor een aanzienlijk deel aan bijgedragen.

Voor geïmproviseerde explosieven - hieronder vallen de explosieven voor plofkraken, handgranaten en alles wat zelf in elkaar is gezet - moest de opruimingsdienst 261 keer uitrukken, een toename van ruim 25 procent.

De EOD heeft als taak de explosieven te identificeren en te ruimen. Een speciaal team van explosievenverkenners binnen de politie is getraind om explosieven te herkennen. Als zij denken dat het om een bom gaat, schakelen ze de EOD in.

Steeds vaker handgranaten gevonden

De stijging van het aantal meldingen kwam deels door een toename van het aantal gevonden handgranaten, laat Kim Wijnja van de EOD weten.

Deze explosieven zijn de laatste jaren erg populair onder criminelen; lang niet altijd om te laten ontploffen, maar vooral om mee te dreigen. Zo moest de EOD vorig jaar onder meer in actie komen voor handgranaten bij het Haarlemse stadhuis, het supportershome van ADO Den Haag en op diverse plekken in Amsterdam.

Ook het hoge aantal plofkraken van vorig jaar kwam op het bordje van de EOD terecht. In 2019 ging het om ongeveer zeventig, bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Als bij de plofkraak explosieven zijn gebruikt - en in de meeste gevallen is dat zo - komt de EOD ter plaatse.

Ondanks de toename van explosieven in de samenleving, is het werk voor bomexperts volgens Wijnja niet gevaarlijker geworden. "Elk explosief is gevaarlijk", beredeneert zij.

De EOD ontfermt zich over een verdacht pakketje bij Eindhoven Airport op 2 december 2019. (Foto: Pro Shots)

Magneetvissers vinden meer materiaal uit Tweede Wereldoorlog

Magneetvissers zorgden ervoor dat er twee keer zo vaak explosieven uit de Tweede Wereldoorlog boven water kwamen. De EOD ontving vorig jaar maar liefst dergelijke 155 meldingen, tegen 78 in 2018.

Volgens Wijnja is het aantal meldingen toegenomen doordat er afgelopen zomer "heel veel aandacht" voor het magneetvissen ontstond. "Via sociale media kwamen vooral jongeren erachter dat je iets interessants omhoog kunt halen", zegt zij.

Hoewel de EOD waarschuwt voor de gevaren van magneetvissen, wil Wijnja het aan anderen laten om te oordelen of er sprake is van een zorgelijke trend. "Voor ons is het gewoon werk."