Voormalig coffeeshophouder Johan van Laarhoven (59) zal het restant van de celstraf die hij in Thailand heeft gekregen, in Nederland moeten uitzitten als het aan justitie ligt. Ook wacht hem nog altijd vervolging in een Nederlandse strafzaak voor witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Van Laarhoven is in Thailand veroordeeld tot honderd jaar cel, waarvan hij er twintig moest uitzitten. De Thaise autoriteiten veroordeelden hem omdat hij volgens hen witgewassen geld in het land had geïnvesteerd. Zij hadden daarnaast ook weinig achting voor het gedoogbeleid dat Nederland heeft op het gebied van softdrugs.

Maar nu hij naar Nederland komt, zal het strafmaximum dat hier geldt voor dergelijke delicten worden toegepast: tien jaar en acht maanden, met als aftrek de 5,5 jaar die hij al heeft uitgezeten in Bangkok.

Dan blijft er dus ruim vijf jaar over die hij eigenlijk zou moeten uitzitten. Maar Van Laarhoven komt, net als elke andere veroordeelde in Nederland, in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dat zou neerkomen op een resterende straf van rond de twee jaar.

Maar er hangt hem nog een zaak boven het hoofd: het Nederlandse OM wil hem ook vervolgen in een witwaszaak die op ons grondgebied heeft plaatsgevonden.

Onderzoek richt zich op witwassen van 20 miljoen euro

"Nu de verdachte naar Nederland komt, kan de strafzaak in Nederland verder plaatsvinden in zijn aanwezigheid", zo zegt het OM. De Tilburger, die na zijn pensioen naar Thailand verhuisde, wordt verdacht van illegale financiering van de drie coffeeshops van The Grass Company.

"Het onderzoek richt zich onder andere op belastingfraude, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van meer dan 20 miljoen euro."

Deze zaak loopt al jaren in Nederland en er zijn al meerdere verdachten aangemerkt. De zaak werd echter steeds opgeschort omdat Van Laarhoven niet bij de zittingen aanwezig kon zijn door zijn detentie in Thailand.

Procedure gestart door advocaat

De familie van Van Laarhoven wil dat de man, die ernstig is verzwakt als gevolg van de slechte leefomstandigheden in de Thaise cel, eerst naar een ziekenhuis wordt gebracht om aan te sterken.

Daarbij is een van de advocaten die zich heeft ingezet voor zijn zaak, Sidney Smeets, een procedure gestart om het restant van de Thaise celstraf kwijt te laten schelden.

Na de rol van de Nederlandse overheid in de gevangenneming van Van Laarhoven en zijn vrouw in Thailand, lijkt dat een kans te maken. Dat zit zo: in Nederland was een onderzoek gestart naar Van Laarhoven, die op dat moment al in Thailand was. Er ging eerst een informatieverzoek uit, maar later werd ook geopperd dat Thailand een eigen onderzoek kon starten. Hierop werd Van Laarhoven met veel vertoon gearresteerd.

Onder meer de Nationale ombudsman was al eerder zeer kritisch over de rol van het Nederlandse OM. Die zou hebben "verzuimd om vooraf een reële afweging te maken of de ingezette actie zorgvuldig, effectief en proportioneel was", waarbij wordt gewezen op de houding van Thailand tegenover drugsgerelateerde kwesties.

Vrouw nog altijd in Thaise cel

Wanneer Van Laarhoven in Nederland voor de rechter moet verschijnen, is nog niet bekend. Hij zal eerst worden verhoord.

Voorlopig zal hij ook gescheiden blijven van zijn vrouw Tukta, die nog altijd in de Thaise cel vastzit. De familie van Van Laarhoven blijft hopen op haar snelle komst naar Nederland, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt dat er voor haar niet dezelfde procedure als voor haar man kan worden gestart. Tukta heeft namelijk de Thaise nationaliteit. "Nederland blijft zich waar passend en mogelijk inzetten voor haar situatie in Thailand."