Johan van Laarhoven, de voormalige coffeeshopbaas die sinds 2014 in Thailand heeft vastgezeten, is op dit moment onderweg naar Nederland. Aan NU.nl is exclusief bevestigd dat het vliegtuig met de 59-jarige Nederlander het Thaise luchtruim heeft verlaten.

Zijn vlucht landt donderdagavond op Schiphol. De familie van Van Laarhoven laat aan NU.nl weten intens opgelucht te zijn.

"We zijn ongelooflijk blij met de terugkeer van Johan", zegt Frans van Laarhoven, de broer van Johan. "Mijn familie en ik kunnen niet wachten om hem straks weer in ons midden te hebben." Ook de vrouw van Van Laarhoven, die Thaise onderdaan is, werd in 2014 opgepakt. De familie van Van Laarhoven laat weten dat de hoop er is dat ook zij snel zal terugkeren.

Van Laarhoven was in Thailand veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld. De rechtbank had de Nederlander een celstraf van honderd jaar opgelegd, waarvan hij er twintig moest uitzitten. Zelf heeft hij aangegeven onschuldig te zijn.

Verdere stappen in proces onduidelijk

Het is niet duidelijk wat de verdere stappen in het proces van Van Laarhoven zullen zijn. In principe zou hij na deze uitlevering het restant van zijn celstraf in Nederland moeten uitzitten. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in november vorig jaar bepaald dat deze Thaise straf wordt omgezet naar het Nederlandse strafmaximum, te weten tien jaar en acht maanden. De tijd dat hij in de Thaise cel zat, wordt hiervan afgetrokken.

Advocaat Sidney Smeets laat aan NU.nl weten dat een nieuwe procedure wordt gestart om zijn zaak in Nederland opnieuw voor de rechter te krijgen. Zo heeft Van Laarhoven de kans om zijn onschuld te bewijzen.

Nederland startte vorig jaar procedure voor terugkeer

In september vorig jaar werd bekend dat Nederland een procedure was gestart om Van Laarhoven terug te halen. Justitieminister Ferd Grapperhaus stelde toen dat de ontmoeting met de Thaise premier Prayut Chan-o-cha in Bangkok goed was verlopen.

Van Laarhoven was coffeeshophouder in Nederland, maar besloot na zijn pensioen naar Thailand te vertrekken. Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) deed in 2014 een informatieverzoek aan Thailand, waarna de man door de autoriteiten in het land werd opgepakt.

De Nationale ombudsman liet zich eerder kritisch uit over de handelingen van de Nederlandse overheid, die zouden hebben bijgedragen aan de veroordeling van de voormalig coffeeshophouder.