Donderdag is het vrij zonnig. Het blijft droog en er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 8 en 11 graden.

In de ochtend komt de zon op sommige momenten door. Ook in de middag is het donderdag zonnig. Wel kan er wat sluierbewolking zijn.

De wind draait van het zuidwesten naar het zuidoosten en neemt langzaam toe. Landinwaarts is de wind matig, in het kustgebied en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig.

In het noordoosten wordt het maximaal 9 graden, in het zuiden kan de temperatuur oplopen tot 12 graden.



Vrijdag trekt er overdag een storing over het land. Er is dan kans op wat regen. De temperatuur blijft zacht met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 9 of 10 graden.