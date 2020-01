Sinds de verhoging van de maximale celstraf die staat op moord is het gat met de maximale straf die staat voor doodslag te groot geworden, stelt Gerrit van der Burg, topman bij het Openbaar Minsterie (OM) donderdag in Trouw.

Van der Burg pleit voor een verhoging van de maximale celstraf voor doodslag. Op dit moment kan iemand die veroordeeld wordt voor doodslag hoogstens vijftien jaar krijgen.

Iemand die veroordeeld wordt voor moord kan dertig jaar krijgen. Eerder stond op moord een maximale celstraf van twintig jaar.

Volgens de voorzitter van het college van procureurs-generaal, de top van het OM in Nederland, is dit verschil te groot.

Volgens Van der Burg zou het goed zijn als het verschil "wat meer wordt rechtgetrokken", zo stelt hij. Toch begrijpt hij de verhoging van de maximale celstraf die voor moord staat wel. “Twintig jaar klinkt nog als een straf die te overzien is. Praat je over dertig jaar dan is dat echt anders", vertelt hij in Trouw.

Er is een juridisch verslag tussen moord en doodslag. Moord betekent dat een dader van plan was iemand te doden of de tijd had om zich over zijn daad te beraden. Bij doodslag handelt iemand uit impuls.

Volgens Van der Burg kan moord moeilijk te bewijzen zijn, zeker sinds de Hoge Raad sinds 2012 striktere eisen stelt aan bewijs voor voorbedachte rade.

In zaken waarbij moord niet bewezen wordt geacht, valt de straf hierdoor veel lager uit dan wanneer er wel bewijs zou zijn.