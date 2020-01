Voor het Joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg in het Amsterdamse stadsdeel Zuid is woensdagochtend een verdacht pakket aangetroffen. Na uitgebreid onderzoek van de Explosieven opruimingsdienst Defensie (EOD) blijkt dat er geen explosief aanwezig is.

De politie had een groot deel van de straat afgezet voor het onderzoek. Huizen binnen die afzetting werden ontruimd. Een robot werd ingezet om het pakket te bestuderen.

Op Twitter circuleerden meerdere foto's van de locatie waar het pakket werd aangetroffen. De politie deed geen uitspraken over de precieze locatie.